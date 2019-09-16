Вести Севастополь 16.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Благоустройство Севастополя стало одной из главных тем на заседании правительства города. Как может измениться схема движения на Большой Морской и улице Руднева?

– В Законодательном собрании прошло первое заседание в новом составе. Как распределили ключевые посты?

– Финал Крымского военно-исторического фестиваля. На Федюхиных высотах провели реконструкцию эпизода битвы за освобождение Севастополя.

– Подготовиться к космическому путешествию и побывать на Юпитере. Чем ещё удивляют маленьких гостей парка «Космодрайв»?

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Источник: Вести.Севастополь