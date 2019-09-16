Вести Севастополь 16.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Благоустройство Севастополя стало одной из главных тем на заседании правительства города. Как может измениться схема движения на Большой Морской и улице Руднева?
– В Законодательном собрании прошло первое заседание в новом составе. Как распределили ключевые посты?
– Финал Крымского военно-исторического фестиваля. На Федюхиных высотах провели реконструкцию эпизода битвы за освобождение Севастополя.
– Подготовиться к космическому путешествию и побывать на Юпитере. Чем ещё удивляют маленьких гостей парка «Космодрайв»?
Источник: Вести.Севастополь