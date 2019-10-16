Вести Севастополь 16.10.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Куда отвести ребенка, если в детском саду затянулся капитальный ремонт? Почему до сих пор не открыт детсад №120, который должны были сдать еще 1 сентября?

– В поликлинике на улице Супруна ремонт закончен, но врачей по-прежнему не хватает. Что изменилось в медучреждении после модернизации?

– Что такое профориентация? Инженеры и рабочие показывают севастопольским школьникам как устроен производственный процесс в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов».

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Источник: Вести.Севастополь