Вести Севастополь 16.10.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– В фермерских хозяйствах началась вакцинация птицы от гриппа.

– Капитальный ремонт детских садов. Почему строители до сих пор не сдали детсад №120, и куда ходят его воспитанники?

– Демонстрация в деле. Инженеры и рабочие показали школьникам производственный процесс.

– Конкурс среди сотрудников МВД. За народного участкового может проголосовать каждый севастополец.

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Источник: Вести.Севастополь