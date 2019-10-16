Вести Севастополь 16.10.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– В фермерских хозяйствах началась вакцинация птицы от гриппа.
– Капитальный ремонт детских садов. Почему строители до сих пор не сдали детсад №120, и куда ходят его воспитанники?
– Демонстрация в деле. Инженеры и рабочие показали школьникам производственный процесс.
– Конкурс среди сотрудников МВД. За народного участкового может проголосовать каждый севастополец.
Источник: Вести.Севастополь
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