Вести Севастополь 16.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Чем кормят на Черноморском флоте? Сравним меню 18 века и сегодняшние блюда. И узнаем, что подают военным морякам к столу в день национальной кухни.

– Домашнюю птицу в Севастополе защищают от гриппа. Вакцинация в разгаре. Что ещё делают, чтобы избежать эпидемии среди пернатых?

– “Неделя без турникетов”. Обычный рабочий день на заводе превратился в рекламную акцию. Что увидели школьники, которые теперь хотят пойти не в блогеры, а в сварщики?

– Испытание Крымскими горами. Зачем сотни спортсменов приезжают на полуостров, чтобы по ним пробежать?

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Источник: Вести.Севастополь