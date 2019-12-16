Вести Севастополь 16.12.2019. Выпуск 17:00

16 декабря 2019     13
Вести Севастополь 16.12.2019

Главные темы выпуска:

– Полиции пришлось прокладывать дорогу технике, которая прокладывает дорогу к домам. Почему новое асфальтовое полотно привело к одиночному пикету?

– И как нежелание слышать горожан подводит управляющие компании к штрафам?

– В Севастополе отпраздновали день хоккея. Без коньков, но со спортивным азартом. Как любители ледовых сражений тренируются в южном городе?

– В Евпатории тоже не стали ждать ни снега, ни Нового года, и устроили парад Дедов Морозов.

– А в Севастополе накануне главного зимнего праздника расцвели ирисы.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Жулин высказался о конфликте Тутберидзе с Тарасовой в соцсетях
Жулин высказался о конфликте Тутберидзе с Тарасовой в соцсетях

18:50 Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал конфликт между коллегами Этери Тутберидзе и Татьяной Тарасовой. РИА Новости «Если …


В России выросло промышленное производство
В России выросло промышленное производство

Рост промышленного производства в России с января по ноябрь 2019 года составил 2,4 процента по сравнению с тем же периодом …


В Крыму утверждена медаль в честь 75-летия Победы
В Крыму утверждена медаль в честь 75-летия Победы

Глава Крыма Сергей Аксёнов утвердил памятную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сказано в распоряжении главы Крыма, …


Словацкий журнал опубликовал большое интервью с главой Крыма
Словацкий журнал опубликовал большое интервью с главой Крыма

Cловацкий журнал Extra Plus взял большое интервью у главы Крыма Сергея Аксёнова и опубликовал его фотографию на обложке своего декабрьского номера. Интервью …


В Крыму суд вынес приговор организатору заказного убийства
В Крыму суд вынес приговор организатору заказного убийства

Во время допроса обвиняемый рассказал о причинах и деталях совершённого преступления. В 2016 году 38-летний житель Евпатории занимался строительным бизнесом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты