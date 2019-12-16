Вести Севастополь 16.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Полиции пришлось прокладывать дорогу технике, которая прокладывает дорогу к домам. Почему новое асфальтовое полотно привело к одиночному пикету?
– И как нежелание слышать горожан подводит управляющие компании к штрафам?
– В Севастополе отпраздновали день хоккея. Без коньков, но со спортивным азартом. Как любители ледовых сражений тренируются в южном городе?
– В Евпатории тоже не стали ждать ни снега, ни Нового года, и устроили парад Дедов Морозов.
– А в Севастополе накануне главного зимнего праздника расцвели ирисы.
Источник: Вести.Севастополь