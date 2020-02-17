Вести Севастополь 17.02.2020. Выпуск 11:25

17 февраля 2020     16
Вести Севастополь 17.02.2020

Главные темы программы:

– Жители Верхнесадового вышли на защиту своего питьевого источника. Что заставило их волноваться за его судьбу?

– В Севастополе стартовали конкурсы профмастерства среди учителей и воспитателей.

– “Первоклассницы 45-го года” – на неделе книгодарения севастопольский писатель Владимир Илларионов подарил библиотеке свою новую книгу.

– Отследить обрезку лозы виноградарям теперь помогает электронное приложение. На виноградниках Балаклавы новый сельскохозяйственный сезон начали с праздника.

Источник: Вести.Севастополь

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