Вести Севастополь 17.02.2020. Выпуск 11:25

Главные темы программы:
– Жители Верхнесадового вышли на защиту своего питьевого источника. Что заставило их волноваться за его судьбу?
– В Севастополе стартовали конкурсы профмастерства среди учителей и воспитателей.
– “Первоклассницы 45-го года” – на неделе книгодарения севастопольский писатель Владимир Илларионов подарил библиотеке свою новую книгу.
– Отследить обрезку лозы виноградарям теперь помогает электронное приложение. На виноградниках Балаклавы новый сельскохозяйственный сезон начали с праздника.
Источник: Вести.Севастополь