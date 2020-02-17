Главные темы выпуска:
– 160 километров вдоль линии моря. Как укрепить оползни, решают ученые и члены правительства Севастополя.
– 31 год после войны в Афганистане. В парке “Патриот” показали реконструкцию боя с участием вертолета МИ-8.
– После акции книгодарения городские библиотеки пополнились изданиями севастопольских авторов.
– Отследить обрезку лозы виноградарям теперь помогает электронное приложение.
Источник: Вести.Севастополь
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Вести Севастополь 17.02.2020. Выпуск 14:25
Главные темы выпуска: – 160 километров вдоль линии моря. Как укрепить оползни, решают ученые и члены правительства Севастополя. – 31 …
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