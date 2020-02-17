Вести Севастополь 17.02.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Глава города поручил разобраться с самовольным строительством у монумента “Штык и парус”. Под снос пойдёт и комплекс торговых павильонов на Столетовском проспекте.

– Жители села Верхнесадовое обеспокоены судьбой местного источника. Чем вызваны опасения людей?

– Интервью с руководителем архитектурного бюро “Wowhouse”. Как успехи на Большой Морской? Почему весной жители Севастополя не узнают парк Учкуевка? И как, по мнению Олега Шапиро, может преобразиться Арт-бухта?

– Обрезать лозу, чтобы вырастить качественный виноград. Как на самых больших виноградниках Балаклавы отпраздновали начало полевых работ?

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь