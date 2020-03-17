Вести Севастополь 17.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Меры профилактики. В Севастополе временно закрываются некоторые учреждения с массовым пребыванием людей. Какая сейчас ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом?
– В городе началось строительство нового корпуса начальной школы и дан старт досрочного этапа проведения экзаменов.
– На полигоне «Первомайская балка» приступили к переработке строительного мусора и опасных отходов. Запущена и линия сортировки.
– Участок реки в частной собственности. По факту строительства в русле Ай-Тодорки началось административное расследование.
– В Севастополе открылась школа Айболита. Чему учат юных ветеринаров?
Источник: Вести.Севастополь