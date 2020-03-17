Вести Севастополь 17.03.2020. Выпуск 20:45

– На площади Нахимова дан старт эстафете “Наша Великая Победа”. Колонна машин проедет 25 тысяч километров по городам России и бывших советских республик.

– На полигоне “Первомайская балка” приступили к переработке строительного мусора и опасных отходов. Запущена и линия сортировки.

– Продовольственные магазины города продолжают работу. Есть ли ажиотаж в торговых точках?

– В Севастополе вводят режим повышенной готовности. Какие меры по профилактике коронавирусной инфекции предпринимаются?

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