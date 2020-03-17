Вести Севастополь 17.03.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– В Севастополе вводят режим повышенной готовности. Какие меры по профилактике коронавирусной инфекции предпринимаются?
– Продовольственные магазины города продолжают работу. Есть ли ажиотаж в торговых точках?
– На полигоне “Первомайская балка” приступили к переработке строительного мусора и опасных отходов. Запущена и линия сортировки.
– На площади Нахимова дан старт эстафете “Наша Великая Победа”. Колонна машин проедет 25 тысяч километров по городам России и бывших советских республик.
Источник: Вести.Севастополь