Вести Севастополь 17.06.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– В трёхлетний бюджет Севастополя предлагают внести изменения. Чего они коснутся?
– Севастопольские врачи отметили профессиональный праздник на рабочем месте.
– Полиция региона выпустила первый кадетский класс.
– Место для уличных художников теперь есть и в Севастополе.
Источник: Вести.Севастополь
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