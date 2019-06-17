Вести Севастополь 17.06.2019. Выпуск 11:25

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Апалихин заявил, что основными проблемами, связанными с деторождением, стали ранние сердечные и онкозаболевания. “Если …

Мужской суицид: чем он отличается от женского, почему случается чаще По всему миру статистика одинакова: женщины чаще страдают от депрессии, чаще склонны покончить с собой, но самоубийц тем не менее …

