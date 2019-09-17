Вести Севастополь 17.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Во втором корпусе образовательного центра “Бухта Казачья” стартовал учебный год. Теперь почти все школьники будут учиться в первую смену!

– В детский сад номер восемьдесят восемь пришла комиссия департамента образования? На что жаловались родители? И каковы итоги проверки?

– Почему в Севастополе появился ещё один поставщик природного газа? И как конкуренция отразится на потребителях?

– В Артеке подвели итоги хоровой смены. В финальном гала-концерте на сцену вышли более пятисот юных вокалистов.

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Источник: Вести.Севастополь