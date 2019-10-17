Вести Севастополь 17.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Песне “Легендарный Севастополь” 65 лет. Как случай помог придумать первые строки текста, и где впервые песня прозвучала как гимн Севастополя?

– Государственная Дума готовит новый отраслевой закон. Виноделы получат поддержку, потребители – гарантии качества российского вина.

– В Керчи сегодня день траура. Год назад жертвами массового убийства в политехническом колледже стал 21 человек.

– Современные “тимуровцы” в погонах и без них. Как они помогают людям серебряного возраста? Добрую инициативу Росгвардии поддержала Юнармия.

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Источник: Вести.Севастополь