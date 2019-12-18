Вести Севастополь 17.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Большую Морскую готовятся полностью закрыть для машин. Почему улицу ремонтируют по технологии времён Петра Первого? И какие достижения XXI века помогут сохранить новый облик пешеходной зоны?
– На трассе «Таврида» станет больше камер видеонаблюдения. А прибывающих по железной дороге в Севастополе встретят песней. Какая мелодия зазвучит на вокзале?
– Военные полицейские сражаются за путёвку на международные соревнования. Какие испытания на пути к конкурсу «АрмИ-2020» ждут стражей порядка из Севастополя?
– Первый чемпионат города по хоккею с мячом. Почему в эту игру приходят те, кто раньше сражался на льду?
Источник: Вести.Севастополь