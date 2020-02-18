Вести Севастополь 18.02.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Открылся новый корпус детского сада №120. Как благодаря ему изменилась ситуация с местами в дошкольных учреждениях?

– В год Памяти и Славы в Севастополе в порядок приведут несколько десятков братских могил. Какие воинские захоронения первые в списке благоустройства?

– Проезжая часть, тротуары и освещение. К 9 мая преобразится и проспект Победы.

– Севастопольские спелеологи начали исследование новых пещер. Для чего необходимо изучение подземных объектов?

– В Севастополе отметили День российских студотрядов. Чем волонтёры занимаются в нашем городе?

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Источник: Вести.Севастополь