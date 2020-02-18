Вести Севастополь 18.02.2020. Выпуск 20:45

18 февраля 2020     17
Вести Севастополь 18.02.2020

Главные темы выпуска:

– Готовность – 85%. На севастопольском участке трассы «Таврида» началась укладка асфальта.

 – Орлиновское охотхозяйство по решению суда вернёт городу земельный участок. Территория на горе Куш-Кая станет доступной для посещения.

– В год Памяти и Славы в Севастополе приведут в порядок несколько десятков братских могил. Какие в списке благоустройства первые?

– Открылся филиал детского сада №120. Как в городе изменилась ситуация с местами в дошкольных учреждениях?

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 18.02.2020
Вести Севастополь 18.02.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Готовность – 85%. На севастопольском участке трассы «Таврида» началась укладка асфальта.  – Орлиновское охотхозяйство по решению …


Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о подготовке терактов в Керчи
Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о подготовке терактов в Керчи

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование уголовного дела в отношении двоих молодых людей, которые …


«Не затронет транзитных пассажиров»: Россия временно остановит въезд граждан Китая
«Не затронет транзитных пассажиров»: Россия временно остановит въезд граждан Китая

Россия приостановит пропуск граждан Китая через государственную границу. Эта мера касается жителей КНР, которые едут в РФ в целях осуществления …


Базаревич: ребята из этой сборной вообще мало играют в клубах
Базаревич: ребята из этой сборной вообще мало играют в клубах

22:08 Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич посетовал на то, что многие игроки национальной команды получают мало …


Названа сборная 26-го тура АПЛ
Названа сборная 26-го тура АПЛ

Определена сборная по итогам 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Наибольшее представительство в команде (по два …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты