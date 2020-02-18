Вести Севастополь 18.02.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Готовность – 85%. На севастопольском участке трассы «Таврида» началась укладка асфальта.

– Орлиновское охотхозяйство по решению суда вернёт городу земельный участок. Территория на горе Куш-Кая станет доступной для посещения.

– В год Памяти и Славы в Севастополе приведут в порядок несколько десятков братских могил. Какие в списке благоустройства первые?

– Открылся филиал детского сада №120. Как в городе изменилась ситуация с местами в дошкольных учреждениях?

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь