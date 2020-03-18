Вести Севастополь 18.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– В Севастополе отменены многие мероприятия. Но в парке Победы стартовала всероссийская акция “Сад памяти”. А на Сапун-горе собрались участники автомотопробега, посвящённого годовщине воссоединения Крыма с Россией.

– Два диплома и выбор своего будущего. Как шесть лет назад референдум изменил жизнь выпускников севастопольских школ?

– В Инкермане участникам войны и труженикам тыла вручили памятные медали. А севастопольского ветерана поздравил народный артист СССР Василий Лановой.

– Более двухсот тысяч предметов древности. Какие раритеты Херсонеса Таврического стали частью экспозиции Эрмитажа? И как в Севастополе собираются решать проблему дефицита выставочных пространств?

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Источник: Вести.Севастополь