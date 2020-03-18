Вести Севастополь 18.03.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– В парке Победы дан старт всероссийской акции. В пяти знаковых местах Севастополя высадили кустарники и деревья.

– Аллею деревьев сегодня заложили и у подножья горы Гасфорта. А до этого байкеры провели ежегодный автомотопробег в честь годовщины воссоединения Севастополя и Крыма с Россией.

– Два диплома и выбор своего будущего. Как шесть лет назад референдум изменил жизнь выпускников севастопольских школ?

– Более 200 тысяч предметов древности. Какие раритеты «Херсонеса Таврического» стали частью экспозиции Эрмитажа? И как в Севастополе собираются решать проблему дефицита выставочных пространств?

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Источник: Вести.Севастополь