Вести Севастополь 18.03.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– В парке Победы дан старт всероссийской акции. В пяти знаковых местах Севастополя высадили кустарники и деревья.
– Аллею деревьев сегодня заложили и у подножья горы Гасфорта. А до этого байкеры провели ежегодный автомотопробег в честь годовщины воссоединения Севастополя и Крыма с Россией.
– Два диплома и выбор своего будущего. Как шесть лет назад референдум изменил жизнь выпускников севастопольских школ?
– Более 200 тысяч предметов древности. Какие раритеты «Херсонеса Таврического» стали частью экспозиции Эрмитажа? И как в Севастополе собираются решать проблему дефицита выставочных пространств?
Источник: Вести.Севастополь