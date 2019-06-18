Вести Севастополь 18.06.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– С-400 выходит на защиту неба. В Южном военном округе стартовали командно-штабные учения частей ПВО.
– Ещё не скандал, но уже возмущение. Почему британская пресса вспомнила об английском кладбище в Севастополе. И в каком оно состоянии на самом деле?
– 10 дней на изучение Голландии. Московские школьники исследуют севастопольскую бухту. Что уже обнаружили на глубине?
– Ягод меньше, но качество лучше. Севастопольские аграрии приступили к сбору черешни. Что мешает сдерживать цены?
Источник: Вести.Севастополь