Вести Севастополь 18.06.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– С-400 выходит на защиту неба. В Южном военном округе стартовали командно-штабные учения частей ПВО.

– Ещё не скандал, но уже возмущение. Почему британская пресса вспомнила об английском кладбище в Севастополе. И в каком оно состоянии на самом деле?

– 10 дней на изучение Голландии. Московские школьники исследуют севастопольскую бухту. Что уже обнаружили на глубине?

– Ягод меньше, но качество лучше. Севастопольские аграрии приступили к сбору черешни. Что мешает сдерживать цены?

Источник: Вести.Севастополь