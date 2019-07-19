Вести Севастополь 18.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Увеличено финансирование федеральной целевой программы развития Севастополя. На какие новые объекты планируют направить средства?

– На скале святого явления на мысе Фиолент завершена установка нового креста. К символу веры будет вести новый туристический маршрут. Когда его откроют?

– Практика с прицелом на трудоустройство. Готовы ли судостроительные предприятия создавать условия работы для молодых специалистов из Москвы?

– Большая игра для юных спортсменов. В Севастополе сегодня открывается теннисный турнир.

Источник: Вести.Севастополь