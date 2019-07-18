Вести Севастополь 18.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Федеральная целевая программа скорректирована. Сколько денег ещё выделят Севастополю и на что они пойдут?
– На скале святого явления на мысе Фиолент установили новый крест. Почему экскурсоводы уже предлагают туристам побывать у его подножья?
– Практика с прицелом на трудоустройство. Готовы ли судостроительные предприятия создавать хорошие условия работы для молодых специалистов?
– Экскурсии при лунном свете. В “Херсонесе Таврическом” предлагают почувствовать себя жителем древнегреческого города.
Источник: Вести.Севастополь