Вести Севастополь 18.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Федеральная целевая программа скорректирована. Сколько денег ещё выделят Севастополю и на что они пойдут?

– На скале святого явления на мысе Фиолент установили новый крест. Почему экскурсоводы уже предлагают туристам побывать у его подножья?

– Практика с прицелом на трудоустройство. Готовы ли судостроительные предприятия создавать хорошие условия работы для молодых специалистов?

– Экскурсии при лунном свете. В “Херсонесе Таврическом” предлагают почувствовать себя жителем древнегреческого города.

Источник: Вести.Севастополь