Вести Севастополь 18.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Как столичные эксперты предлагают изменить транспортную схему в центре Севастополя? Проект реконструкции Большой Морской представили старшим домов.

– Сто миллионов рублей на лестницы и подпорные стены. Если есть деньги, почему подрядчики затягивают с реконструкцией объектов?

– Студенты предпенсионного возраста. IT-курсы впервые организовали на базе Севастопольского госуниверситета.

– Первое в истории Крыма золото чемпионата России по дзюдо. К каким соревнованиям сейчас готовится Антон Брачев?

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Источник: Вести.Севастополь