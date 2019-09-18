Вести Севастополь 18.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Как столичные эксперты предлагают изменить транспортную схему в центре Севастополя? Проект реконструкции Большой Морской представили старшим домов.
– Сто миллионов рублей на лестницы и подпорные стены. Если есть деньги, почему подрядчики затягивают с реконструкцией объектов?
– Студенты предпенсионного возраста. IT-курсы впервые организовали на базе Севастопольского госуниверситета.
– Первое в истории Крыма золото чемпионата России по дзюдо. К каким соревнованиям сейчас готовится Антон Брачев?
Источник: Вести.Севастополь