Вести Севастополь 18.11.2019. Выпуск 11:25

18 ноября 2019     21
Вести Севастополь 18.11.2019

Главные темы выпуска:

– «Регион заботы». В рамках программы с таким названием в Севастополе провели мастер-классы волонтёры из Москвы. Они показали медсестрам, как ухаживать за лежачими больными, чтобы всем было легче.

– Подозрительный предмет. Накануне на автовокзал эвакуировали пассажиров.

– Годовщина Русского исхода. В доме офицеров флота открыли тематическую выставку, посвященную Крымской эвакуации 1920 года.

– Быстрее, гибче, сильнее. В городе прошёл турнир по художественной гимнастике.

Источник: Вести.Севастополь

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