Вести Севастополь 18.11.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– «Регион заботы». В рамках программы с таким названием в Севастополе провели мастер-классы волонтёры из Москвы. Они показали медсестрам, как ухаживать за лежачими больными, чтобы всем было легче.
– Подозрительный предмет. Накануне на автовокзал эвакуировали пассажиров.
– Годовщина Русского исхода. В доме офицеров флота открыли тематическую выставку, посвященную Крымской эвакуации 1920 года.
– Быстрее, гибче, сильнее. В городе прошёл турнир по художественной гимнастике.
Источник: Вести.Севастополь