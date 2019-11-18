Вести Севастополь 18.11.2019. Выпуск 11:25

– Быстрее, гибче, сильнее. В городе прошёл турнир по художественной гимнастике.

– Годовщина Русского исхода. В доме офицеров флота открыли тематическую выставку, посвященную Крымской эвакуации 1920 года.

– «Регион заботы». В рамках программы с таким названием в Севастополе провели мастер-классы волонтёры из Москвы. Они показали медсестрам, как ухаживать за лежачими больными, чтобы всем было легче.

Российские коллекторы жалуются на плохое отношение Российские коллекторы разработали поправки к профильному законопроекту о взыскании, который в 2021 году заменит текущую редакцию закона. Они считают, что …



Алле Пугачеве не везет в бизнесе Алла Пугачева неоднократно пыталась участвовать в различных бизнес-проектах. Однако все они оказались провальными. Одним из невыгодных вложений стал российский аналог мюзикла …



Развожаеву доложили, что сделано по жалобам горожан в соцсетях Неделю назад на аппаратном заседании правительства врио Севастополя Михаил Развожаев поручил органам исполнительной власти изучить обращения жителей по благоустройству, которые …



У боксера из Севастополя появился шанс выступить на Олимпиаде Севастопольский боксёр Максим Коптяков начинает подготовку к олимпийскому отборочному турниру. Об этом спортсмен рассказал Вести ФМ сразу после возвращения домой. …

