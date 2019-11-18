Вести Севастополь 18.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Бесплатные автобусы на Большой Морской. Как о новой схеме движения будут информировать горожан?

– Главу города уложили на больничную койку. На нем волонтеры проекта ОНФ “Регион заботы” показали, как можно ухаживать за лежачими больными, не растрачивая собственное здоровье.

– Модная мастерская, домашняя столовая или бакалея? Строители выдвигают версии, для каких нужд было построено в XIX веке здание, где сейчас размещается первая детская поликлиника.

– Красота, закаляющая характер. В Севастополе прошёл турнир по художественной гимнастике.

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Источник: Вести.Севастополь