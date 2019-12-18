Вести Севастополь 18.12.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Прогулка в рабочее время. Чиновники городского правительства проверили два новых сквера и парк в посёлках Кача и Солнечный. Что проверяющие увидели в общественных пространствах при свете дня?
– В Севастополе открылись ёлочные базары. Откуда привезли хвойные на продажу? На что обращать внимание при выборе? И будет ли новогоднее веселье настоящим с искусственной ёлкой?
– Наш корреспондент узнал, сколько лет прослужит такое украшение, и что внутри самого большого шара на главной городской ёлке.
– А также Дед Мороз уже в Севастополе. Кто первым сделал с ним селфи?
Источник: Вести.Севастополь