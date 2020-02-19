Вести Севастополь 19.02.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
-Севастопольские дома, где жители ввели раздельный сбор мусора, должны стать примером для других. Начать решили со скверов и парков.
– Многодетным семьям бесплатно устанавливают датчики дыма. Уже были случаи, когда они помогли спасти дома от пожара.
– Курсанты военно-учебного центра при СевГУ готовятся к Параду Победы. Как отточить строевой шаг за три месяца?
– Более 700 школьников и их наставников объединил творческий конкурс «Я и мой учитель». Главное условие – чтобы на сцене вместе с детьми выступали педагоги.
Источник: Вести.Севастополь