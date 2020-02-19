Вести Севастополь 19.02.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– В Черноречье пришла засуха – местные пруды мелеют. Почему в произошедшем обвиняют владельцев земельного участка? И возможно ли строительство в водоохранной зоне?
– В инфекционной больнице продолжается ремонт. Насколько жалобы пациентов в социальных сетях на холод в палатах соответствуют действительности?
– Севастопольцам снова настойчиво предлагают приобрести приборы учёта. Как отличить мошенников от работников ресурсоснабжающих организаций?
– Каждый второй – аварийный. На балконах в центре Севастополя устанавливают страхующие системы.
Источник: Вести.Севастополь