Вести Севастополь 19.03.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Сколько денег потребуется на берегоукрепление Херсонеса и строительство нового больничного корпуса на Северной стороне? Важные детали встречи президента с общественностью Крыма и Севастополя.
– Сохранение исторического и культурного наследия. Сколько экспонатов может выставить музей и как идёт сотрудничество с Эрмитажем?
– В память о героях. В Севастополе отмечают день моряка-подводника.
– Крымский футбольный союз готов приостановить чемпионат. Сколько времени болельщики проведут дома?
Источник: Вести.Севастополь