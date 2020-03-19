Вести Севастополь 19.03.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:

– Сколько денег потребуется на берегоукрепление Херсонеса и строительство нового больничного корпуса на Северной стороне? Важные детали встречи президента с общественностью Крыма и Севастополя.

– Сохранение исторического и культурного наследия. Сколько экспонатов может выставить музей и как идёт сотрудничество с Эрмитажем?

– В память о героях. В Севастополе отмечают день моряка-подводника.

– Крымский футбольный союз готов приостановить чемпионат. Сколько времени болельщики проведут дома?

Источник: Вести.Севастополь