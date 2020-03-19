Вести Севастополь 19.03.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Президент провёл встречи с главами Крыма и Севастополя. Что обсудили Владимир Путин и Михаил Развожаев?
– Двухнедельный карантин для всех прибывших из-за рубежа. И как меняется в Севастополе режим работы государственных учреждений?
– Роста цен на продукты нет. Правительство города подписало меморандум с торговыми сетями.
– И кулинарные шедевры по-военному. В Севастополе проходит самый вкусный этап «Армейских игр».
– Как результаты археологических исследований отразятся на строительстве культурного кластера? И что нашли на мысе Хрустальный?
Источник: Вести.Севастополь