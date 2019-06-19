Вести Севастополь 19.06.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– На 5-ти полигонах и 10-ти аэродромах. Какие задачи перед военными стоят на учениях ПВО?
– Осквернение могил английских солдат или недоработки городского хозяйства? Журналисты британского издания приехали в Севастополь, чтобы посетить английское кладбище и поле Балаклавского сражения
– В Байдарской долине прошел дружеский забег. Сколько человек приняли в нем участие?
– Дворовые игры собрали подростков на мини-спартакиаду.
– Питерские поэты представили философскую и городскую лирику в «Подземном Севастополе»
Источник: Вести.Севастополь