Вести Севастополь 19.06.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– На 5-ти полигонах и 10-ти аэродромах. Какие задачи перед военными стоят на учениях ПВО?

– Осквернение могил английских солдат или недоработки городского хозяйства? Журналисты британского издания приехали в Севастополь, чтобы посетить английское кладбище и поле Балаклавского сражения

– В Байдарской долине прошел дружеский забег. Сколько человек приняли в нем участие?

– Дворовые игры собрали подростков на мини-спартакиаду.

– Питерские поэты представили философскую и городскую лирику в «Подземном Севастополе»

Источник: Вести.Севастополь