Вести Севастополь 19.06.2019. Выпуск 17:00

19 июня 2019     25
Вести Севастополь 19.06.2019

Главные темы выпуска:

– Боеспособность Черноморского флота и развитие гражданского судостроения. В Севастополе начала работу Морская коллегия.

– Закрыты на бумаге, но открыты для всех. Почему отдыхающие нарушают запрет на купание? И какие ещё недочеты нашли специалисты на пляжах Севастополя?

– Весь общественный транспорт – на ладони. С помощью мобильного приложения теперь можно узнать о месте нахождения автобусов и троллейбусов. Насколько точно?

– Космическая связь. Школьники пообщались с космонавтами, которые сейчас находятся на орбите. О чём спрашивали?

– Палящее солнце – не помеха! Любители бега вновь собрались, чтобы поучаствовать в “Байдарской миле”. Что помогает им преодолевать такие расстояния?

Источник: Вести.Севастополь

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