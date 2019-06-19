Вести Севастополь 19.06.2019. Выпуск 20:45

19 июня 2019     25
Вести Севастополь 19.06.2019

Главные темы выпуска:

– Корабли для Черноморского флота, пассажирские перевозки между Севастополем и Турцией, сохранение памяти.. Что еще обсуждали сегодня на морской коллегии?

– Закрыты на бумаге, по факту – открыты для всех. Почему отдыхающие нарушают запрет на купание? И какие ещё недочеты на пляжах нашли специалисты?

– Весь транспорт – на ладони. С помощью мобильного приложения теперь можно узнать о месте нахождения автобусов и троллейбусов. Насколько точно?

– Любители бега вновь собрались, чтобы поучаствовать в “Байдарской миле”. Что помогает им преодолевать десятки километров?

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 19.06.2019
Вести Севастополь 19.06.2019. Выпуск 20:45

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