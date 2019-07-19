Вести Севастополь 19.07.2019. Выпуск 14:25

19 июля 2019     24
Вести Севастополь 19.07.2019

Главные темы выпуска:

– Законодательное будущее – на волоске. Какие партии могут выбыть из предвыборной гонки?

– “Утес” атаковал, “Штиль” прикрыл. В акватории Черного моря прошла совместная тренировка соединений флота и противовоздушной обороны

– Отправились в рейд и нашли массу нарушений. Госжилнадзор штрафует управляющие компании за невыполненные работы. Почему некоторые жильцы тоже будут наказаны?

– Из Европы в Азию вплавь! Севастопольские пловцы готовятся переплыть Босфор и победить на соревнованиях по триатлону.

Источник: Вести.Севастополь

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