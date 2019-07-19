Вести Севастополь 19.07.2019. Выпуск 17:00

– Проплыть между континентами и показать на что способен в триатлоне. Севастопольские спортсмены готовятся покорить Босфор.

– Госжилнадзор штрафует управляющие компании за невыполненные работы. Штрафы придется оплатить и некоторым жильцам. Почему?

– 5 политических партий могут выбыть из предвыборной гонки в Севастополе.

– “Утес” атаковал, “Штиль” прикрыл. В акватории Черного моря прошла совместная тренировка соединений флота и противовоздушной обороны.

В Крыму машина зависла над обрывом и могла упасть в пропасть 18 июля крымские спасатели оказали помощь водителю, автомобиль которого завис над обрывом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. “В 22:03 поступило …



В Крыму нашли пропавшую девочку, которая пряталась от людей 18 июля в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району обратилась жительница села Партизанское с заявлением о том, что ее …



Вести Севастополь 19.07.2019. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – “Утес” атаковал, “Штиль” прикрыл. В акватории Черного моря прошла совместная тренировка соединений флота и противовоздушной обороны. …



Севастопольский Госжилнадзор проводит рейды по обращениям горожан Инспекторы Госжилнадзора в очередной раз вышли в рейд по обращениям жителей. Одна из задач – проверить, как управляющие компании выполнили …

