Вести Севастополь 19.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– “Утес” атаковал, “Штиль” прикрыл. В акватории Черного моря прошла совместная тренировка соединений флота и противовоздушной обороны.
– 5 политических партий могут выбыть из предвыборной гонки в Севастополе.
– Госжилнадзор штрафует управляющие компании за невыполненные работы. Штрафы придется оплатить и некоторым жильцам. Почему?
– Проплыть между континентами и показать на что способен в триатлоне. Севастопольские спортсмены готовятся покорить Босфор.
Источник: Вести.Севастополь