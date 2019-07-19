Вести Севастополь 19.07.2019. Выпуск 17:00

19 июля 2019     14
Вести Севастополь 19.07.2019

Главные темы выпуска:

– “Утес” атаковал, “Штиль” прикрыл. В акватории Черного моря прошла совместная тренировка соединений флота и противовоздушной обороны.

– 5 политических партий могут выбыть из предвыборной гонки в Севастополе.

– Госжилнадзор штрафует управляющие компании за невыполненные работы. Штрафы придется оплатить и некоторым жильцам. Почему?

– Проплыть между континентами и показать на что способен в триатлоне. Севастопольские спортсмены готовятся покорить Босфор.

Источник: Вести.Севастополь

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