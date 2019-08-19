Вести Севастополь 19.08.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска:
– Пострадавшие после пожара на улице Челюскинцев получили временное жилье. А как будет решатся вопрос с компенсацией?
– Как доставить провизию на корабль, если на море шторм? На Черноморском флоте проверили готовность сил материального обеспечения.
– Боксеры из четырех городов-героев собрались на матчевую встречу. В чем уникальность этого турнира?
– Музыка по Пушкину? Фестиваль оперы и балета завершился в Херсонесе Таврическом «Музыкальной Пушкинианой».
Источник: Вести.Севастополь