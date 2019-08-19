Вести Севастополь 19.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Благоустройство у пятой больницы вызвало критику главы региона. Какие еще вопросы обсудили на заседании правительства?
– Почему застройщики пытаются подменить долевое участие договором займа, отдавать который обещают недвижимостью? Наш корреспондент попытался купить квартиру-призрак в компании, у которой ещё нет разрешения на строительство.
– Погрузка торпед на боевой корабль на ходу. На Черноморском флоте проверили готовность сил материального обеспечения.
– Кубок городов героев по боксу прошёл в Севастополе. Кто завоевал кубок губернатора?
Источник: Вести.Севастополь