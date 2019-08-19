Вести Севастополь 19.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Благоустройство у пятой больницы вызвало критику главы региона. Какие еще вопросы обсудили на заседании правительства?

– Почему застройщики пытаются подменить долевое участие договором займа, отдавать который обещают недвижимостью? Наш корреспондент попытался купить квартиру-призрак в компании, у которой ещё нет разрешения на строительство.

– Погрузка торпед на боевой корабль на ходу. На Черноморском флоте проверили готовность сил материального обеспечения.

– Кубок городов героев по боксу прошёл в Севастополе. Кто завоевал кубок губернатора?

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Источник: Вести.Севастополь