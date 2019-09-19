Вести Севастополь 19.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Выезд запрещён, штраф – полторы тысячи рублей. В Севастополе появилась новая дорожная разметка.

– Севастопольские врачи продолжают бороться за жизнь ребёнка, выпавшего из окна. Как предотвратить подобные трагедии?

– На полигоне «Опук» продолжаются учения морской пехоты и береговой обороны. Новости с других флотов страны – в нашей традиционной рубрике.

– Рекорды севастопольского спортсмена. Подтвердить титулы Андрею Граничке предстоит на Паралимпийских играх в Токио.

– Первый из восьми колоколов установили в храме в честь воинов Александра и Андрея Радонежских в районе 5 км.

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Источник: Вести.Севастополь