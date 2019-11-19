Вести Севастополь 19.11.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– В городе появится новая подстанция скорой помощи, а в гериатрическом центре завершают реконструкцию. Пациенты смогут играть в гольф и заниматься на тренажерах.

– Как можно улучшить качество мобильной связи в Крыму, обсуждают в Госдуме. С 2020-го года обслуживание всех сим-карт севастопольцев и крымчан перейдет к региональным операторам мобильной связи.

– Открытка Деду Морозу весом в 15 килограммов. Детские посылки из Крыма отправляются в Великий Устюг на день рождения зимнего волшебника.

– Севастопольские моржи отметили 10 лет своей общественной организации и рассказали о планах на новый сезон.

– Ползунки и бегунки. Самые маленькие спортсмены города собрались на шуточный чемпионат.

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Источник: Вести.Севастополь