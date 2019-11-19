Вести Севастополь 19.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Всего 12 дней остаётся, чтобы оплатить налоги без штрафа. Севастопольцы пока не торопятся. Почему собственникам транспорта и земельных участков не стоит ждать бумажных квитанций?

– В Чёрном море – большие учения с участием кораблей флота. А на земле отмечают День ракетных войск и артиллерии.

– В Севастополе должно улучшиться качество мобильной связи. Проект обсуждают на федеральном уровне.

– Купальный сезон открыли любители зимнего плавания. Весной они проведут заплыв из Краснодара в Севастополь.

– Спортивные семейные старты. В Севастополе прошли ежегодные гонки малышей среди тех, кто бегает, и даже среди тех, кто пока только ползает.

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Источник: Вести.Севастополь