Вести Севастополь 19.11.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Всего 12 дней остаётся, чтобы оплатить налоги без штрафа. Севастопольцы пока не торопятся. Почему собственникам транспорта и земельных участков не стоит ждать бумажных квитанций?
– В Чёрном море – большие учения с участием кораблей флота. А на земле отмечают День ракетных войск и артиллерии.
– В Севастополе должно улучшиться качество мобильной связи. Проект обсуждают на федеральном уровне.
– Купальный сезон открыли любители зимнего плавания. Весной они проведут заплыв из Краснодара в Севастополь.
– Спортивные семейные старты. В Севастополе прошли ежегодные гонки малышей среди тех, кто бегает, и даже среди тех, кто пока только ползает.
Источник: Вести.Севастополь