Вести Севастополь 19.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Севастополь начнёт выплачивать региональный материнский капитал. Кто и когда сможет получить поддержку в 100 тысяч рублей?

– Первые военные учения России и Сирии. В манёврах в Средиземном море участвуют корабли Черноморского флота.

– Крымский мост достроен. Президента пригласили приехать на полуостров на поезде. Вспомним, как в Крыму встречали первые составы почти полтора века назад.

– Севастополь попросит санкции. Ограничить продажу никотиновых смесей город хочет с помощью Государственной Думы. Почему решения ждут как можно быстрее?

– И Дом культуры рыбаков приглашает детей на спектакль без слов. Что ещё в новогодней программе, которая стартует уже на этой неделе?

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Источник: Вести.Севастополь