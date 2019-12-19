Вести Севастополь 19.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Севастополь начнёт выплачивать региональный материнский капитал. Кто и когда сможет получить поддержку в 100 тысяч рублей?
– Первые военные учения России и Сирии. В манёврах в Средиземном море участвуют корабли Черноморского флота.
– Крымский мост достроен. Президента пригласили приехать на полуостров на поезде. Вспомним, как в Крыму встречали первые составы почти полтора века назад.
– Севастополь попросит санкции. Ограничить продажу никотиновых смесей город хочет с помощью Государственной Думы. Почему решения ждут как можно быстрее?
– И Дом культуры рыбаков приглашает детей на спектакль без слов. Что ещё в новогодней программе, которая стартует уже на этой неделе?
Источник: Вести.Севастополь