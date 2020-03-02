Вести Севастополь 2.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Как идёт реконструкция спорткомплекса имени 200-летия Севастополя? И когда откроется новый бассейн?

– В районе Античного проспекта построят новую дорогу. Почему число полос решено уменьшить в два раза?

– Побег из инфекционной больницы. Женщину, которая может быть больна коронавирусом, ищут судебные приставы.

– В городе начался прием заявлений на оформление регионального материнского капитала. Кто может претендовать на сто тысяч рублей?

– В Севастополе с размахом отметили Масленицу, а сегодня у православных начался Великий пост.

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Источник: Вести.Севастополь