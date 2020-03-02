Вести Севастополь 2.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Как идёт реконструкция спорткомплекса имени 200-летия Севастополя? И когда откроется новый бассейн?
– В районе Античного проспекта построят новую дорогу. Почему число полос решено уменьшить в два раза?
– Побег из инфекционной больницы. Женщину, которая может быть больна коронавирусом, ищут судебные приставы.
– В городе начался прием заявлений на оформление регионального материнского капитала. Кто может претендовать на сто тысяч рублей?
– В Севастополе с размахом отметили Масленицу, а сегодня у православных начался Великий пост.
Источник: Вести.Севастополь