Вести Севастополь 2.07.2019. Выпуск 14:25

2 июля 2019     6
Вести Севастополь 2.07.2019

Главные темы выпуска:

– Скучно не будет! Городские парки теперь в поле зрения специальной службы. Чего ждать тем, кто пришёл погулять? И на кого в общественных пространствах теперь точно обратят внимание?

– Новые тарифы на коммунальные услуги. Одна из них в Севастополе стала дешевле. А что не изменилось в цене, и какие особенности оплаты сохранились?

– Они ещё всем покажут. Экскурсоводы ищут “Сто чудес Севастополя”, чтобы явить их туристам. Какие необычные маршруты уже готовы предложить гостям?

– И столкновение чемпионов России. На севастопольском ринге сошлись спортсмены севера и юга страны. Но победить хотят вовсе не соперников. А кого?

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 2.07.2019
Вести Севастополь 2.07.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Скучно не будет! Городские парки теперь в поле зрения специальной службы. Чего ждать тем, кто пришёл …


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