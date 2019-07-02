Вести Севастополь 2.07.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Скучно не будет! Городские парки теперь в поле зрения специальной службы. Чего ждать тем, кто пришёл погулять? И на кого в общественных пространствах теперь точно обратят внимание?

– Новые тарифы на коммунальные услуги. Одна из них в Севастополе стала дешевле. А что не изменилось в цене, и какие особенности оплаты сохранились?

– Они ещё всем покажут. Экскурсоводы ищут “Сто чудес Севастополя”, чтобы явить их туристам. Какие необычные маршруты уже готовы предложить гостям?

– И столкновение чемпионов России. На севастопольском ринге сошлись спортсмены севера и юга страны. Но победить хотят вовсе не соперников. А кого?

Источник: Вести.Севастополь