Вести Севастополь 2.07.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– В историю линкора “Новороссийск” будет вписана новая страница. Место гибели корабля впервые обследуют с помощью современной подводной техники.
– Скорость влияет на безопасность. Почему на трассе Таврида аварий в три раза больше, чем на старой дороге Симферополь – Керчь?
– Новые туристические маршруты предлагают увидеть непривычный Севастополь. Какие тайны города и его окрестностей экскурсоводы готовы открыть отдыхающим?
– Севастопольская джига выходит из-под санкций. Всемирная ассоциация ирландского танца признала проведение соревнований в Севастополе.
Источник: Вести.Севастополь