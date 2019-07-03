Вести Севастополь 2.07.2019. Выпуск 17:00

– Новые туристические маршруты предлагают увидеть непривычный Севастополь. Какие тайны города и его окрестностей экскурсоводы готовы открыть отдыхающим?

– Скорость влияет на безопасность. Почему на трассе Таврида аварий в три раза больше, чем на старой дороге Симферополь – Керчь?

– В историю линкора “Новороссийск” будет вписана новая страница. Место гибели корабля впервые обследуют с помощью современной подводной техники.

Поставщик деталей «АвтоВАЗа» объяснился Группа компаний «Автокомпонент» объяснила причины остановки поставок комплектующих деталей автомобильному концерну «АвтоВАЗ». Об этом сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва». …



Вести Севастополь 2.07.2019. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – В историю линкора “Новороссийск” будет вписана новая страница. Место гибели корабля впервые обследуют с помощью современной …



Европейские лидеры согласовали кандидатуры на основные посты ЕС Лидеры стран-членов Европейского союза согласовали имена кандидатов на основные посты в политических и экономических структурах ЕС. Об этом во вторник, …



Президент ФИФА Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью футболистки Исмаили Руководитель Международной федерации футбола Джанни Инфантино от имени организации принёс соболезнования родственникам и близким футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили. globallookpress.com …

