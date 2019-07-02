Вести Севастополь 2.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– 4 миллиарда на “Комфортную городскую среду”. А как в Севастополе планируют реализовать национальную программу социально-экономического развития?
– Место гибели линкора “Новороссийск” обследуют с помощью современной подводной техники. Что уже удалось поднять со дна?
– На трассе Таврида фиксируют в три раза больше аварий, чем на старой дороге Симферополь – Керчь. Почему количество ДТП увеличивается?
– Севастопольская джига выходит из-под санкций. Всемирная ассоциация ирландского танца признала проведение соревнований в Севастополе
Источник: Вести.Севастополь