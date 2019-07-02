Вести Севастополь 2.07.2019. Выпуск 20:45

– На трассе Таврида фиксируют в три раза больше аварий, чем на старой дороге Симферополь – Керчь. Почему количество ДТП увеличивается?

– Место гибели линкора “Новороссийск” обследуют с помощью современной подводной техники. Что уже удалось поднять со дна?

– 4 миллиарда на “Комфортную городскую среду”. А как в Севастополе планируют реализовать национальную программу социально-экономического развития?

Президент ФИФА Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью футболистки Исмаили Руководитель Международной федерации футбола Джанни Инфантино от имени организации принёс соболезнования родственникам и близким футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили. globallookpress.com …



Стали известны результаты проб на возбудителя холеры в бухте Круглая В Роспотребнадзоре рассказали о результатах повторного анализа морской воды на патогенные микроорганизмы. В конце июня в социальных сетях распространилась информация, …



Севастополь и Великобритания вместе восстановят английское кладбище Правительство города просит МИД России помочь создать рабочую группу. Нужно определить, как именно благоустроить мемориал, восстановить места захоронения в соответствии …



Минобороны опровергло взрыв газа на российском подводном аппарате Министерство обороны опровергло информацию о взрыве газа на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России. Об этом сообщает РИА Новости. В министерстве …

