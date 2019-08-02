Вести Севастополь 2.08.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– От корки до корки. Настала арбузная пора, и время проверять документы на ягоду. Сможет ли карманный нитратомер дать достоверную информацию о качестве арбуза?

– Мечты становятся реальностью, правда виртуальной. В Севастополе появился “общественный хромакей”. Каким образом он может перенести вас в любую точку мира?

– Проплыть 6,5 километров не больше, чем за 2 часа. Трое севастопольцев получили титул межконтинентальных пловцов, переплыв из Азии в Европу.

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Источник: Вести.Севастополь