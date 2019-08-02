Вести Севастополь 2.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Как сейчас живет семья Терентьевых, которая потеряла все имущество на пожаре? И почему городские власти ограничены в оказании помощи?

– От корки до корки. Можно ли проверить документы на арбузы и дыни? И сможет ли карманный нитратомер достоверно “рассказать” о качестве продукта?

– “Крылатая пехота” отмечает праздник – день ВДВ. Что самое главное для десантника?

– Спортсмены-парашютисты России приехали в Севастополь на первый чемпионат по групповой воздушной акробатике.

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Источник: Вести.Севастополь