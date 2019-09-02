Вести Севастополь 2.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Пожар в автомобильном магазине. Пострадали несколько припаркованных рядом машин и мотоцикл «Урал».
– Чёрный пиар перед выборами. В Севастополе появились билборды провокационного содержания.
– Врио губернатора Севастополя остался недоволен подготовкой школ к новому учебному году. Дети Михаила Развожаева будут учиться в городе-герое, сегодня он отвел их в школу.
– Новый сезон скоро стартует в театре имени Луначарского. Какие премьеры ждут зрителей этой осенью?
Источник: Вести.Севастополь