Вести Севастополь 2.09.2019. Выпуск 17:00

– Новый сезон скоро стартует в театре имени Луначарского. Какие премьеры ждут зрителей этой осенью?

– Врио губернатора Севастополя остался недоволен подготовкой школ к новому учебному году. Дети Михаила Развожаева будут учиться в городе-герое, сегодня он отвел их в школу.

– Чёрный пиар перед выборами. В Севастополе появились билборды провокационного содержания.

– Пожар в автомобильном магазине. Пострадали несколько припаркованных рядом машин и мотоцикл «Урал».

С Днём знаний, севастопольцы! Вот и настал тот день, которого все с нетерпением ждали целое лето! Долгожданное первое сентября! В моем детстве это был один …



Пещера "Таврида" будет доступна для маломобильных посетителей Об уникальном для Крыма проекте говорили сегодня пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА “Россия сегодня” в Симферополе. “У нас ни одна …



ЕГКС представит Севастополь на конкурсе IT-проектов Единую городскую карту представят в номинации “Народное признание”. Соперниками станут 23 проекта из разных регионов страны. Голосовать за проект можно …



Кипр вернул России долг Кипр досрочно вернул России долг в 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщает местное издание Cyprus Mail со ссылкой на заявление …

