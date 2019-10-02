Вести Севастополь 2.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– В Севастополе завершается монтаж плавкрана грузоподъёмностью 400 тонн. Когда его спустят на воду? И где будет работать эта техника?
– “Русская неделя” на Ионических островах завершается. Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» покидает греческий остров Корфу.
– Севастопольские аграрии продолжают собирать урожай овощей. Каковы итоги лета? И что представят на главной агровыставке России на ВДНХ?
– Крым готовится к проведению форума туриндустрии. Что готов предложить представителям отрасли и туристам Севастополь?
Источник: Вести.Севастополь