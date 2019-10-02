Вести Севастополь 2.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– В Севастополе завершается монтаж плавкрана грузоподъёмностью 400 тонн. Когда его спустят на воду? И где будет работать эта техника?

– “Русская неделя” на Ионических островах завершается. Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» покидает греческий остров Корфу.

– Севастопольские аграрии продолжают собирать урожай овощей. Каковы итоги лета? И что представят на главной агровыставке России на ВДНХ?

– Крым готовится к проведению форума туриндустрии. Что готов предложить представителям отрасли и туристам Севастополь?

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Источник: Вести.Севастополь