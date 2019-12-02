Вести Севастополь 2.12.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:

– Двор, где кедр рухнул на машину, ждёт проверка. Куда раньше смотрела управляющая компания? Какие выводы сделал глава города? И где ещё будут устранять недоработки?

– Бетон под цвет инкерманского камня и лестницы с гранитными ступенями. Как планы реконструкции Большой морской улицы оценил наблюдательный совет?

– Нетрезвые посетители заправки вынудили кассира сообщить о них в ГАИ. Теперь всех водителей может ждать сюрприз. Автоинспекция начала новую акцию.

– Меньше трёх часов на разгром неприятельской эскадры. В Севастополе вспомнили триумф Черноморского флота и Павла Нахимова в Синопском сражении.

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Источник: Вести.Севастополь