Главные темы выпуска:
– Двор, где кедр рухнул на машину, ждёт проверка. Куда раньше смотрела управляющая компания? Какие выводы сделал глава города? И где ещё будут устранять недоработки?
– Бетон под цвет инкерманского камня и лестницы с гранитными ступенями. Как планы реконструкции Большой морской улицы оценил наблюдательный совет?
– Нетрезвые посетители заправки вынудили кассира сообщить о них в ГАИ. Теперь всех водителей может ждать сюрприз. Автоинспекция начала новую акцию.
– Меньше трёх часов на разгром неприятельской эскадры. В Севастополе вспомнили триумф Черноморского флота и Павла Нахимова в Синопском сражении.
Источник: Вести.Севастополь
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Вести Севастополь 2.12.2019. Выпуск 17:00
Главные темы выпуска: – Двор, где кедр рухнул на машину, ждёт проверка. Куда раньше смотрела управляющая компания? Какие выводы сделал …
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