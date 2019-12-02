Вести Севастополь 2.12.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:

– Упавший на машину кедр ударил по управляющей компании. Глава города выяснил, что её просили спилить дерево. Где пройдёт тотальная проверка? И на каких улицах недоработки устранят за неделю?

– Отрезвляющая встреча с автоинспекцией. Наряд вызвали работники заправки, куда приехали захмелевшие клиенты. Теперь и остальных водителей может ждать сюрприз. ГИБДД уже объявила о новой акции.

– В центре Севастополя с опозданием заканчивают обновлять асфальт на Советской улице. А за ремонтом Большой Морской следит наблюдательный совет. Какие архитектурные решения одобрили общественники?

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Источник: Вести.Севастополь